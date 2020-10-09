Один человек погиб в результате ДТП в Подмосковье

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Один человек погиб и один пострадал в результате аварии в Одинцовском городском округе. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУ МВД России по области.

"На автодороге Шихово – Шарапово – Кубинка в районе села Шарапово произошло столкновение такси Hyundai и автобуса ЛиАЗ", – заявили в пресс-службе ведомства.

Информация о ДТП поступила в 11:50, уточнили в правоохранительных органах. На место аварии прибыли экстренные службы, выясняется причина происшествия.

Ранее авария с участием пяти автомобилей произошла на МКАД. Информация о пострадавших не приводится.

