Мэрию Южно-Сахалинска эвакуировали после сообщения о минировании

05:01
Фото: телеграм-канал "(не)Официальный Южный"
Сотрудников мэрии Южно-Сахалинска эвакуировали после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом в четверг, 20 января, со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщает РИА Новости.
На место прибыли кинологи и специалисты МЧС. Сотрудники мэрии вернутся на рабочие места после того, как специалисты экстренных служб убедятся в безопасности.
Ранее в этот день сообщения о минировании поступили в школы, техникум и университет Южно-Сахалинска. Студентов эвакуировали. Сообщение о взрывном устройстве нигде не подтвердилось.
Накануне глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что наказание за лжеминирование необходимо ужесточить. Парламентарий отметил, что сегодня все чаще появляются новые формы подачи информации о ложном минировании различных объектов инфраструктуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: