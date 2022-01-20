Мэрию Южно-Сахалинска эвакуировали после сообщения о минировании

Фото: телеграм-канал "(не)Официальный Южный"

Сотрудников мэрии Южно-Сахалинска эвакуировали после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом в четверг, 20 января, со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщает РИА Новости.

На место прибыли кинологи и специалисты МЧС. Сотрудники мэрии вернутся на рабочие места после того, как специалисты экстренных служб убедятся в безопасности.

Ранее в этот день сообщения о минировании поступили в школы, техникум и университет Южно-Сахалинска. Студентов эвакуировали. Сообщение о взрывном устройстве нигде не подтвердилось.

Накануне глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что наказание за лжеминирование необходимо ужесточить. Парламентарий отметил, что сегодня все чаще появляются новые формы подачи информации о ложном минировании различных объектов инфраструктуры.