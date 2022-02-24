Информация о минировании столичных судов не подтвердилась

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сообщения о минировании зданий районных и мировых судов в столице не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Экстренные службы проверили здания всех районных судов Москвы и помещения мировых судебных участков, в которые ранее поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов. Нигде опасных предметов обнаружено не было", – говорится в сообщении.

В настоящее время все суды работают в обычном режиме.

Сообщения об угрозе взрывов во всех торговых центрах Москвы, судах, а также вокзалах поступали и 17 февраля. Неизвестный осуществил рассылку сообщений о минировании по электронной почте. Все упомянутые им объекты проверяли полицейские и кинологи.