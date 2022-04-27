Около 300 человек эвакуировали из башни "Федерация" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 300 человек эвакуировали из башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, сигнализация сработала из-за приготовления еды в микроволновке.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные, причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб во время пожара на Новинском бульваре в Москве. Там загорелись две квартиры в жилом четырехэтажном доме.

На место оперативно приехала колонна скорых и пожарных машин. По данным МЧС, спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе ребенка. Возгорание ликвидировали за полчаса.

