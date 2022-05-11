Отделение банка оцепили у станции метро "Курская"

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Столичное отделение банка ВТБ у станции метро "Курская" оцепили из-за подозрительной сумки. Об этом сообщили очевидцы.

По предварительной информации, неизвестный мужчина в капюшоне пристегнул черную сумку рядом со входом в банк и уехал. Место оцепили сотрудники полиции и Росгвардии.

Позднее в пресс-службе банка сообщили Москве 24, что офис ВТБ возобновил работу в стандартном режиме.

Ранее Леонтьевский переулок в центре Москвы перекрыли из-за обнаружения подозрительного чемодана. На месте ЧП работали сотрудники полиции и взрывотехники, которые обследовали предмет.

