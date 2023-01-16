Путин и Эрдоган обсудили вопросы нормализации отношений между Турцией и Сирией

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонной беседы со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вопрос нормализации отношений между Турцией и Сирией, сообщается на сайте Кремля.

"Обсуждены вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей", – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подчеркнули значимость совместной работы РФ, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции. В ходе них стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев, а также совместные шаги по борьбе с экстремистскими группировками.

Анкара после этого согласилась вывести свои войска с сирийских территорий. Речь идет о полном выводе военного контингента с севера Сирии. Также сторонами обсуждался вопрос выполнения соглашения 2020 года, которое затрагивает сирийскую автомагистраль М4.

Кроме того, в ходе переговоров представители Анкары и Дамаска согласились с тем, что члены Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией, являются агентами Израиля и США и представляют опасность для их стран.

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