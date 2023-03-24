Посол РФ в Британии пояснил цель антироссийских выпадов Лондона

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Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал цели антироссийских выпадов Лондона, сообщает газета "Известия".

По его мнению, Соединенное Королевство желает быть во главе "партии войны" коллективного Запада, чтобы создать видимость своего лидерства, а также отвлечь внимание простых британцев от очевидных экономических проблем.

"Таким путем Лондон рассчитывает сформировать видимость своего лидерства среди сателлитов США. Сказывается синдром десятилетиями сокращавшегося влияния бывшей империи в мире. Здесь же и попытка отвести внимание от нарастающих экономических проблем", – сказал дипломат.

Келин подчеркнул, что действия Британии продиктованы ощущением безответственности и безнаказанности. При этом, как он заметил, Россия не только укажет на нарушение страной основополагающих принципов международного права, но и не оставит без ответа все преступления британских властей.

21 марта замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву таких боеприпасов. По словам президента, данный шаг Лондона свидетельствует о том, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца.

Великобритания планирует передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

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