Литва одобрила закупку немецких танков Leopard 2

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Государственный совет обороны Литвы одобрил закупку танков Leopard 2 у ФРГ, сообщает портал LRT со ссылкой на советника президента балтийской республики Кестутиса Будриса.

По его словам, эти танки соответствуют всем критериям, которые установила Литва. Кроме того, Будрис отметил, что Минобороны страны поручено начать переговоры с немецкими производителями и другими странами, желающими купить данные боевые машины.

Уточняется, что командование Литвы планирует к 2030 году сформировать дивизию, которая способна участвовать в операциях вместе с союзниками по НАТО.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии, Литвы и Латвии договорились о создании "линии обороны" на границе с восточной частью России. По данным Минобороны Эстонии, линию возведут в ближайшее время, она будет состоять из разных объектов.

До этого военное ведомство Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны. В министерстве подчеркнули, что пока не завершится спецоперация на Украине, вряд ли РФ начнет сплачивать силы на других направлениях.

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