Нарышкин назвал конференцию в Швейцарии имитацией переговорного процесса

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Швейцарская конференция по Украине представляет собой лишь имитацию переговорного процесса и не повлечет реальных перемен в нынешней ситуации, считает глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Во время заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран – участниц СНГ в Бишкеке он назвал данную конференцию бесперспективным проектом. По словам Нарышкина, США принуждают большое количество стран принять в нем участие.

Также он обратил внимание, что в Штатах и других государствах Запада регулярно звучат противоречащие друг другу заявления по поводу развития ситуации на Украине. По мнению главы СВР, это объясняется тем, что политические элиты этих стран оказались в замешательстве, когда осознали, что стратегическая инициатива на фронте перешла на сторону России.

"И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя", – цитирует Нарышкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ сократил свою "формулу мира" до трех пунктов из десяти перед саммитом в Швейцарии. Политик сконцентрировал внимание на радиационной, ядерной и продовольственной безопасности, а также на вопросах освобождения пленных и депортированных лиц.

