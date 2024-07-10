Столтенберг назвал победу РФ на Украине самым большим риском для НАТО

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НАТО считает самым большим риском для себя победу России на Украине, так как итог этого конфликта определит глобальную систему безопасности на десятилетия. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на торжественной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне.

"Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Столтенберга, победа РФ усилит "авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае", которые поддерживают Россию и "хотят поражения НАТО". Генсек призвал страны Альянса интенсивнее поддерживать Киев на поле боя, и заявил, что итог конфликта определит глобальную систему безопасности на десятилетия вперед.

Он также рассказал, что присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России.

По данным зарубежных СМИ, в проекте итогового документа саммита Альянса будет прописано возможное вступление Украины в состав НАТО. Этот процесс будет обозначен в как необратимый. Подобная формулировка должна стать "важным сигналом" не только для Киева, но и для Москвы, считают журналисты.

Кроме того, иностранные СМИ полагают, что Владимир Путин станет особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита. Так, все темы встречи, адресованные Украине и республиканцам в США, будут предназначены в том числе для президента России.