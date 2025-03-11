Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников – Собянин

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку еще 25 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, в ночь на вторник, 11 марта. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

На данный момент средства противовоздушной обороны уничтожили уже 58 вражеских дронов. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ночью 11 марта украинские БПЛА были уничтожены в том числе над территориями городских округов Домодедово и Раменское. Предварительно, во всех случаях обошлось без пострадавших среди мирных граждан.

На фоне массовой атаки беспилотников в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты воздушных судов. Обе авиагавани пока не принимают и не отправляют рейсы.