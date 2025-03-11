Собянин сообщил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников, направлявшихся на Москву, в ночь на вторник, 11 марта.

Градоначальник подчеркнул, что российские силы продолжают отражать массовую атаку вражеских БПЛА. На месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.

По обновленным данным, подразделения ПВО ночью 11 марта отразили атаку 33 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Украинские дроны были сбиты в том числе над территориями городских округов Домодедово и Раменское.

На фоне произошедшего аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют авиарейсы. На их работу ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.