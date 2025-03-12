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12 марта, 04:36

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ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Взрывы раздались в Киеве и других городах Украины – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в Киеве и Харькове на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Этой ночью взрывы также были слышны в Сумах и Днепропетровске. Подробности случившегося не приводятся, местные власти пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в 11 регионах Украины, включая Киевскую, Сумскую, Ровненскую и прочие области.

Российские военные за неделю с 1 по 7 марта нанесли семь ударов по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотников.

В результате были поражены украинские склады с боеприпасами, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, склады хранения и пункты управления беспилотниками, а также места базирования катеров и пункты временной дисклокации солдат ВСУ, националистов и наемников.

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