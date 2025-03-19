Песков: Путин и Трамп не обсуждали возобновление авиасообщения

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Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали возвращение прямых рейсов между Россией и США во время телефонного разговора. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

МИД РФ ранее сообщал, что в рамках переговоров, которые прошли в конце февраля в Стамбуле, Россия предложила США возможность восстановления авиасообщения.

Переговоры Путина и Трампа состоялись во вторник, 18 марта. Белый дом сообщал, что переговоры, которые продолжались больше двух часов, прошли хорошо.

В ходе разговора главы государств затронули тему нормализации российско-американских отношений. Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия и США обсуждают сотрудничество в разных направлениях, от космоса до экологии. Однако, по его словам, в настоящий момент политические темы обсуждения между странами более приоритетны и они стоят "во главе угла".