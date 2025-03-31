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Несмотря на заявления Киева о ненанесении ударов по энергообъектам, украинские войска продолжали атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в течение прошедших суток. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в 19:37 по московскому времени 30 марта в результате обстрела объекта филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" в Брянской области произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения жителей Суземского района.

Кроме того, около 20:00 ВСУ атаковали комплектную трансформаторную подстанцию "Россети Центр" – "Брянскэнерго". После удара отключилась высоковольтная линия, из-за чего население Севского района региона лишилось электроснабжения, отметило министерство.

"Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ по энергообъектам России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине", – добавило ведомство.

Ранее ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа". По предварительной информации, украинские боевики использовали реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Из-за ударов возникло сильное возгорание и энергообъект оказался фактически уничтожен, сообщало Минобороны РФ.

Комментируя атаку по станции "Суджа", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что наведение удара было реализовано через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск осуществлялись британскими специалистами.

Дипломат также подчеркнула, что такие действия украинской стороны доказывают ее "недоговороспособность" и отсутствие политической воли к достижению мира.

