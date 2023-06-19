16:19Шоу-бизнес
Рэпер Big Pokey потерял сознание во время концерта и умер
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sucbigpokey
Американский рэп-исполнитель Big Pokey (настоящее имя Милтон Пауэлл) упал в обморок во время концерта и умер. Об этом пишет Deadline.
Отмечается, что артист начал задыхаться и потерял сознание во время выступления в городе Бомонт в штате Техас. Среди зрителей присутствовала медицинский работник. Она провела музыканту сердечно-легочную реанимацию.
Пауэлла доставили с концертной площадки в больницу, там он скончался. Ему было 45 лет, заключает издание.
Милтон Пауэлл родился 29 ноября 1977 года. Он был одним из первых участников группы Screwed Up Click. Его сольный дебют состоялся в 1999 году и привлек к нему внимание публики.
Рэпер выпустил множество альбомов и совместных треков. Недавно он представил музыкальный клип Play The Game совместно с J-Dawg и Lil Keke.
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