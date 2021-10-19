Вирусолог назвал возможного конкурента штамма "Дельта"

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Новый штамм COVID-19 из Великобритании AY.4.2 может создать конкуренцию обычной "Дельте". Об этом заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, сообщает газета "Известия".

"Но насколько успешным он будет, тут, конечно, требуется дальнейший анализ. Также критически важно, насколько тяжелее будет протекать инфекция, вызванная данным штаммом", – отметил эксперт.

Специалист добавил, что, если брать во внимание то, что у него есть мутации именно в шиповидном белке, то он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью коронавирусной инфекции.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "индийского" штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию "Дельта"-штамма, недавно обнаружили вариант AY.4.2. На него приходится почти 10% заражений в Великобритании.