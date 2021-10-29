Эксперт оценил вероятность превращения коронавируса в сезонное заболевание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, когда коронавирус станет сезонным заболеванием. Об этом сообщает ТАСС.

"Нельзя ставить какие-то четкие <...> сроки, что мы вот к такому-то числу победим инфекцию и она станет сезонной. Процесс многофакторный", – добавил специалист.

Эксперт предупредил, что в мире не существует противовирусных препаратов, которые могли бы регулировать инфекционный процесс. Горелов добавил, что мутация вируса COVID-19 происходит в организме невакцинированных людей.

Согласно предварительным оценкам ученых Барселонского института глобального здравоохранения, коронавирус может стать сезонным заболеванием из-за более быстрого распространения в сухом и холодном воздухе.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса, в мире впервые за два месяца фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Также растет и число смертельных случаев.

В России за последние сутки выявили 39 849 случаев коронавируса. В Москве подтвердили за тот же период 7 511 эпизодов заболеваемости COVID-19.

