Ракова рассказала о снижении темпов распространения COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Темпы распространения коронавируса в Москве снизились, однако ситуация остается напряженной, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Ситуация на сегодняшний день, ни для кого не новость, весьма напряженная. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали такой пик заболеваемости – чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца. Четыре дня прошедших показывают, что хотя и немножко снижаются темпы, но в любом случае заболеваемость растет", – подчеркнула Ракова.

Она выразила надежду, что объявленные в Москве с 28 октября по 7 ноября нерабочие дни снизят темпы распространения инфекции и система здравоохранения не скатится в коллапс. Также она рассчитывает, что это позволит обеспечить всех пациентов необходимой медпомощью.

В столице за последние сутки выявлено 8 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 679 человек, на ИВЛ находятся 733 пациента.

За минувшие сутки в городе скончались 95 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В России 28 октября подтвердили 40 096 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в стране выявили 8 392 697 заболевших. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Камчатском крае, Тыве, Сахалинской области и Бурятии.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на сегодняшний день в России доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа (80%. – Прим. ред.) составляет 67,8%. Она добавила, что последние шесть недель в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

