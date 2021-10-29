В России выявили 39 849 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 39 849 случаев заражения коронавирусом. В 3 442 (8,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 7 511 случаев, на Санкт-Петербург – 3 452, на Московскую область – 2 556, на Самарскую область – 1 389, на Нижегородскую область – 806, на Воронежскую область – 776, на Республику Крым – 693, на Свердловскую область – 692, на Пермский край – 679, на Башкирию – 670, на Красноярский край – 661, на Ростовскую область – 620, на Смоленскую область – 596, на Ульяновскую область – 577, на Саратовскую область – 533.

Всего в России зарегистрировано 8 432 546 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии – 0,19%, Камчатском крае – 0,2% и Туве – 0,24%.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 163 смерти от последствий коронавируса, за все время в стране умерли 236 220 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 30 462 человека, за весь период пандемии – 7 302 515.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об основных рисках отказа от вакцинации. В ведомстве предупредили, что у перенесших коронавирус в 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции, а также 33% перенесших COVID-19 страдают от нервно-психологических расстройств.