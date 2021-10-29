В Москве выявлено 7 511 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве за последние сутки выявили 7 511 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки госпитализировали 1 609 человек. На ИВЛ находятся 727 человек. В столице выздоровели еще 5 134 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 583 191.

В столице за 24 часа скончались 93 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего за последние сутки в России подтвердили 39 849 новых случаев коронавируса. При этом в 3 442 (8,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

29 октября пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию появились еще на пяти станциях Московского метрополитена. Они работают в вестибюлях станций метро "Тверская" и "Пушкинская" (выходы № 2–4), "Маяковская" (выход № 1), "Тургеневская" (выходы № 3–5), "Хорошёвская" (выходы № 1–4) и "Третьяковская" (выход № 2).

