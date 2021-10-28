В Москве провели 40 тыс донаций плазмы переболевших COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве провели 40 тысяч донаций плазмы переболевших коронавирусом, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С самого начала пандемии мы широко используем плазму переболевших коронавирусом, мы развернули мощную сеть по ее заготовке и на сегодняшний день провели уже 40 тысяч донаций плазмы. Примерно в неделю заготавливаем 400 литров", – рассказала Ракова.

Ранее Сергей Собянин выделил дополнительно почти 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса. Средства направлены на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Кроме того, средства обеспечат переработку плазмы для производства лекарства "Ковид-глобулин иммуноглобулин человека" против коронавируса и выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.

