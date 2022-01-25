В Москве за сутки госпитализировали 5,9% от числа выявленных случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в столице госпитализировали 1 126 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Это 5,9% от числа выявленных случаев.
Отмечается, что с учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса число госпитализаций является наиболее важным показателем.
За 24 часа в городе выздоровели 3 999 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 931 016.
На ИВЛ сейчас находятся 485 человек. Скончались в Москве 75 пациентов.
За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом. За последние 24 часа выздоровели 26 404 человека. Днем ранее этот показатель был на 21,6% меньше.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минздрав временно приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". В Госдуме отметили, что вакцина давно не поставляется в регионы. В большинство субъектов последние партии были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 года.
Правительство РФ обсудит ситуацию с "Омикроном" на заседании 25 января
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