В Москве за сутки госпитализировали 5,9% от числа выявленных случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице госпитализировали 1 126 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Это 5,9% от числа выявленных случаев.

Отмечается, что с учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса число госпитализаций является наиболее важным показателем.

За 24 часа в городе выздоровели 3 999 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 931 016.

На ИВЛ сейчас находятся 485 человек. Скончались в Москве 75 пациентов.

За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом. За последние 24 часа выздоровели 26 404 человека. Днем ранее этот показатель был на 21,6% меньше.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минздрав временно приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". В Госдуме отметили, что вакцина давно не поставляется в регионы. В большинство субъектов последние партии были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 года.

