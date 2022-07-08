В Роспотребнадзоре допустили новый подъем заболеваемости COVID-19 в России

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В России не исключен некоторый подъем заболеваемости коронавирусом, заявил глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняются "Стелс-Омикроном", однако доля новых штаммов постоянно увеличивается. Специалист считает, что, вероятнее всего, рост заболеваемости коронавирусом будет среди тех, у кого нет иммунитета, и кто не вакцинирован.

В то же время Семенов считает, что пока нет необходимости вводить в России какие-то ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире. По его словам, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 30%. По данным ВОЗ, в Италии COVID-19 подтвержден более чем у миллиона человек, хотя 80% всех жителей страны вакцинированы. Во Франции приняли решение с 11 июля вернуть масочный режим.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти в сентябре. По его словам, в настоящее время на госпитализированных приходится в среднем 30–35% заболевших. При этом большинство россиян не спешат вакцинироваться. Крючков уточнил, что число вакцинированных в группах риска составляет 40–45%.

