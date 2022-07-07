ВОЗ заявила о росте заболевания COVID-19 в Европе

За последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 30%. Об этом сообщили в ВОЗ.

В Италии, например, COVID-19 подтвержден более чем у миллиона человек, хотя 80% всех жителей страны вакцинированы. Во Франции приняли решение с 11 июля вернуть масочный режим.

Скажется ли вспышка коронавируса на туристическом сезоне? Будут ли ковидные ограничения в РФ? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.