В России за сутки госпитализировали 1 272 человека с COVID-19

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В России за последние сутки госпитализировали 1 272 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 0,5% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлены 3 359 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 607, Санкт-Петербург – 266 и Московскую область – 217.

От последствий заболевания скончались 52 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус. После прохождения лечения выздоровели 3 178 человек.

С начала пандемии в России зафиксировано 18 451 810 случаев COVID-19. Благополучно перенес болезнь 17 880 191 человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.

