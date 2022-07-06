Распродажа на сайте IKEA приостановлена

IKEA снова приостановила распродажу на сайте. Первые покупатели смогли сделать заказы через форму на сайте компании, однако такой вариант был доступен недолго. На главной странице позже написали, что прием заявок приостановлен.

Причина – в компании начали обрабатывать уже поступившие заявки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.