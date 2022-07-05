Сайт IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи

На сайте IKEA должна была начаться 5 июля распродажа со складов перед тем, как компания уйдет из России. Еще за несколько минут до полуночи было невозможно ни войти в аккаунт, ни добавить товары в корзину.

Проблемы с сайтом еще не устранили, но обещают наладить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.