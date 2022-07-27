Для ревакцинации от COVID-19 можно использовать первый компонент "Спутника V" – эксперт

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Первый компонент вакцины "Спутник V" можно использовать для ревакцинации от коронавирусной инфекции, поскольку он абсолютно идентичен вакцине "Спутник Лайт" по составу, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов. Об этом сообщает ТАСС.

"Для ревакцинации от коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V": он абсолютно идентичен вакцине "Спутник Лайт", – сказал он.

По словам Чуланова, в российских регионах сформирован достаточный запас вакцины "Спутник V", поэтому отсутствие "Спутника Лайт" в поликлиниках не представляет угрозы.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна. Специалист также считает, что появление в стране нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19.