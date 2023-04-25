В РФ спрогнозировали рост продолжительности жизни в 2023 году

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Продолжительность жизни на территории России в 2023 году может превысить результаты допандемийного 2019 года. Таким прогнозом поделился помощник президента РФ Максим Орешкин на форуме "Знание".

"Сейчас уже два года подряд у нас активно растет продолжительность жизни. В этом году она должна обновить рекордный максимум, превысить показатели допандемические 2019 года", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину создать программу развития в РФ биомедицинских технологий. Механизмы предполагается задействовать для решения демографических проблем, в том числе по увеличению продолжительности жизни, повышению здоровья населения и росту периода трудоспособности жителей.

6 марта глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в этом году продолжительность жизни в государстве может вырасти до 73,18 года. Вместе с этим он добавил, что по итогам 2023 года предполагается удержание или снижение показателя младенческой смертности.