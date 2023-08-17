Схема движения ряда автобусов изменится в Люберцах с 19 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Некоторые пригородные автобусы вместо станций метро "Рязанский проспект" и "Выхино" будут следовать до станций "Лермонтовский проспект" и Косино третьего Московского центрального диаметра с 19 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Речь идет о маршрутах 323, 346, 352, 373, 373к, 393к, 463 и 546к. Департамент также отметил, что остановки автобусов у станции "Лермонтовский проспект" перенесут к выходу № 1.

"Автобусы из области теперь пойдут до пересадки на МЦД-3 и Некрасовскую линию метро. После открытия D3 пассажирам станет удобнее ездить по диаметру", – говорится в сообщении.

Кроме того, с пятницы, 18 августа, перестанет работать временный маршрут КМ между сторонами нового диаметра Зеленоград-Крюково. Его вводили на время закрытия перехода через станцию.

Ранее Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский". В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Собянин отметил, что новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления.

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