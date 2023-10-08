Сергей Собянин рассказал, почему горожанам нравится МЦД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

По МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тысяч поездок в сутки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как сообщил мэр Москвы, в день пассажиры совершает около 270 тысяч поездок на диаметрах внутри города. По словам Собянина, москвичи оценили МЦД с их тактовым расписанием, удобной билетной системой и бесплатными пересадками на метро.

"В среднем по D1 и D2 внутри столицы люди ездят 180 тысяч раз за сутки. По D3 и D4 — 40 тысяч и 50 тысяч соответственно", – подчеркнул мэр.

Сообщается также, что новые комфортные московские городские вокзалы позволяют строить сложные маршруты.

"Один из них, например, находится в Марьиной Роще. Он объединил БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию, D2 и D4. На соединительной линии D4 открылись три новые станции: Поклонная, Тестовская и Кутузовская, с которых можно пересесть на метро, МЦК и МЦД", – рассказал Собянин.

Ранее сообщалось, что строительство первой очереди Троицкой линии завершат в 2024 году. Впоследствии она свяжет станцию "ЗИЛ" и Троицк в ТиНАО. По словам экспертов, после открытия снизится нагрузка на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линии. Кроме того, станет меньше машин на прилегающих магистралях.