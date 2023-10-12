Египет не будет открывать границу для беженцев из сектора Газа – СМИ

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Египет не хочет открывать коридоры для беженцев из сектора Газа. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в службах безопасности Египта.

Уточняется, что египетская сторона действительно обсуждала с США и прочими странами планы по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа, однако затем отказалась рассматривать любые шаги по созданию безопасных коридоров для беженцев.

По словам собеседника издания, позиция Египта заключается в том, что страна хочет защитить "право палестинцев держаться за свое дело и свою землю".

Ранее Египет и ООН заявили о недопустимости ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Они выступили за дипломатические усилия по защите мирных жителей.

Кроме того, по информации СМИ, египетские власти намеревались взять на себя ответственность за переговоры с боевиками палестинской исламистской группировки ХАМАС в вопросе освобождения иностранных и заложников с двойным гражданством.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.

Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.

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