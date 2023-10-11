11 октября, 22:54Политика
Египет и ООН заявили о недопустимости ухудшения гумситуации в секторе Газа
Фото: AP Photo/Fatima Shbair
Египет и ООН заявили о недопустимости ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Они выступили за дипломатические усилия по защите мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
"Стороны подчеркнули важность предотвращения возможности расширения нынешнего конфликта между палестинской и израильской сторонами, необходимость дипломатических усилий для защиты гражданского населения и предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа", – отметила канцелярия.
Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".
Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.
Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.
Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.
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