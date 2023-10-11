Египет и ООН заявили о недопустимости ухудшения гумситуации в секторе Газа

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Египет и ООН заявили о недопустимости ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Они выступили за дипломатические усилия по защите мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Стороны подчеркнули важность предотвращения возможности расширения нынешнего конфликта между палестинской и израильской сторонами, необходимость дипломатических усилий для защиты гражданского населения и предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа", – отметила канцелярия.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.

Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.

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