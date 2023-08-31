Боррель заявил, что ЕС следует готовиться к принятию десяти новых стран

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Евросоюзу следует подготовиться к возможному вступлению в ЕС десяти новых стран, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель после неформальной встречи в Испании глав МИД государств ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

"Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу", – добавил политик.

Боррель уточнил, что некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в поддержке, чтобы подготовиться к вступлению в объединение.

28 августа председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил о новой волне расширения Евросоюза, которая ожидается в 2030 году. Он также подчеркнул, что европейские страны должны быть к этому готовы. Вместе с этим политик выразил недовольство медленной процедурой одобрения заявок на вступление.

Турция находится в статусе кандидата в Европейский союз с 1999 года, Северная Македония – с 2005-го, Черногория – с 2010-го, а Сербия – с 2012-го.

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