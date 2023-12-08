Орбан заявил, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве Украины

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Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в Евросоюз, поскольку Украина не готова к членству в блоке, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Во-первых, они не готовы к переговорам. Во-вторых, мы, европейцы, не готовы их принять", – цитирует Орбана РИА Новости.

Он считает ложным отчет Еврокомиссии о том, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС. По словам премьера Венгрии, Украина известна как одна из самых коррумпированных стран в мире. При этом в конце он добавил, что это шутка.

Орбан также заявил, что, если Украина с ее сельским хозяйством войдет в ЕС, сельхозсистема блока будет уничтожена на следующий день. Он считает, что Украину нельзя допускать до членства в блоке без предварительной трансформации системы сельхозсубсидий ЕС, иначе последствия будут ужасными.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Для начала Киев должен будет продолжить бороться с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств, подчеркнула она.

В свою очередь, обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт считает, что в случае вступления в ЕС Украина начнет отбирать для себя деньги, предназначенные беднейшим странам организации. По подсчетам журналистки, принятие Киева в Евросоюз повлечет за собой снижение субсидий на развитие сельского хозяйства до 20%.



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