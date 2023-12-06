Евросоюз поставил Украине 480 тыс снарядов вместо 1 млн – СМИ

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В этом году Киев получил от Европейского союза 480 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 миллиона. Соответствующие данные приводятся в статье Reuters.

В материале говорится, что главная инициатива Еврокомиссии по ускоренному выпуску снарядов, которая предполагает размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Украины лишь около 60 тысяч снарядов.

Ранее издание Politico написало, что в странах Евросоюза может возникнуть политический кризис из-за позиции Венгрии и помощи украинской стороне.

По данным СМИ, это может случиться во время саммита, который запланирован на середину декабря. В материале указали, что в ходе мероприятия государства Евросоюза должны принять решение о вступлении Украины в сообщество. Кроме того, на саммите будет решаться вопрос соглашения по бюджету, который предусматривал бы передачу Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.



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