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В Евросоюзе пока не смогли прийти к согласию по вопросам начала переговоров о членстве Украины и выделении 50 миллиардов евро Киеву в течение четырех лет. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель рассказал France Inter.

"Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто", – отметил он.

По его словам, эти вопросы поднимут в рамках саммита в Брюсселе, который состоится 14–15 декабря.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Для начала Киев должен будет продолжить бороться с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств, подчеркнула она.

В свою очередь, обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт считает, что в случае вступления в ЕС Украина начнет отбирать для себя деньги, предназначенные беднейшим странам организации. По подсчетам журналистки, принятие Киева в Евросоюз повлечет за собой снижение субсидий на развитие сельского хозяйства до 20%.



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