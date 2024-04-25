Зеленский заявил, что исход конфликта с РФ понравится не всем

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не все будут счастливы от исхода конфликта между Украиной и Россией. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы", – сказал Зеленский.

Зеленский также выразил мнение, что украинская сторона должна победить в текущем конфликте.

Ранее Зеленский вновь допустил, что Киев может начать переговоры по урегулированию конфликта с Москвой. По его словам, Киев может подготовить документ о разрешении всех вопросов с видением украинской стороны.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин констатировал готовность РФ к мирному решению украинской проблемы, однако это не является мирной инициативой. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Киев де-юре отвергает возможность диалога, и подвижки отсутствуют.