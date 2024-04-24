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Президент Украины Владимир Зеленский представляет собой звезду, хорошо играющую свою роль по сценарию Соединенных Штатов. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат добавил, что американский законопроект о дополнительной военной помощи Украине является лишь психотропным веществом, призванным временно облегчить страх "своры Зеленского".

Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище различных вооружений, которыми хвалились Вашингтон и Североатлантический альянс, подчеркнул Чхон Иль.

Ранее в МИД Северной Кореи сообщали, что в КНДР считают Владимира Путина самым близким другом корейского народа. В ведомстве добавили, что в стране всегда готовы тепло принять его визит.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению Вашингтона, Россия якобы использует полученные от КНДР ракеты для совершения ударов по Украине.