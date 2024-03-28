Делегация СВР РФ обсудила с КНДР вопросы сотрудничества между странами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Делегация российской Службы внешней разведки во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным во время поездки в северокорейский Пхеньян с 25 по 27 марта обсудила с коллегами из КНДР вопросы сотрудничества. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным ЦТАК, во время переговоров стороны обменялись мнениями о нынешней международной и региональной ситуации вокруг КНДР и РФ.

Беседа Нарышкина с министром государственной безопасности республики Ли Чхан Дэ "прошла в товарищеской, теплой и дружественной атмосфере", указали в агентстве. Также там добавили, что коллеги пришли к общему мнению по обсуждавшимся вопросам.

Ранее в СМИ писали, что КНДР якобы отправила в РФ 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. Как уточнил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, Пхеньян использовал для трансграничных поставок корабли. С его слов, теперь КНДР задействует для них железную дорогу.