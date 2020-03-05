УФ-лампы и медосмотры: как проводится ежедневная дезинфекция транспорта

05 марта, 19:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве специалисты ежедневно дезинфицируют общественный транспорт. Некоторые сотрудники в обязательном порядке измеряют температуру, сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Чтобы не допустить распространения любых вирусов в общественном транспорте, Москва традиционно предпринимает ряд профилактических мер, среди которых обеззараживание воздуха, тщательная уборка составов и контроль состояния персонала", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на всех станциях столичной подземки дезинфицируют двери, поручни, кнопки и перила. Кроме того, обработке подлежат автоматы по продаже билетов. На популярных станциях уборку проводят чаще.
Обеззараживающие процедуры проводят в порядка 6 тысячах вагонов метро. Кроме влажной уборки, используется кварцевание. Так, в ряде поездов используются встроенные в кондиционеры УФ-лампы, а также воздушные фильтры.
Также меры предосторожности принимают в отношении некоторых пассажиров: им выборочно измеряют температуру, а в случае необходимости вызывают медиков.
Помимо этого, каждый день проводится дезинфекция свыше 8,5 тысячи автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев. На всем наземном транспорте проводят обработку поверхности, поручней, стекол и сидений.
Особое внимание уделяют уборке вокзалов и автостанций. Также о профилактической обработке уведомили такси и каршеринг.
Два раза в день влажную уборку дезинфицирующим средством проводят на железнодорожном транспорте, где отмывают стены, пол, ступени и поручни. На остановках обработку проводят ежедневно.
Отмечается, что обязательные медосмотры проходят машинисты поездов, водители наземного транспорта. Кассиры, контролеры и дежурные по вагону обеспечены антисептическими средствами.
Ранее сообщалось, что в общественных местах столицы усилена дезинфекция из-за коронавируса. Тепловизоры начали устанавливать на входах в метро. Чаще проводить санитарную обработку будут не только в вагонах и на станциях, но и в ресторанах и торговых центрах – везде, где обычно собирается много людей.
В общественных местах столицы усилена дезинфекция из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: