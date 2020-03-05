УФ-лампы и медосмотры: как проводится ежедневная дезинфекция транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве специалисты ежедневно дезинфицируют общественный транспорт. Некоторые сотрудники в обязательном порядке измеряют температуру, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Чтобы не допустить распространения любых вирусов в общественном транспорте, Москва традиционно предпринимает ряд профилактических мер, среди которых обеззараживание воздуха, тщательная уборка составов и контроль состояния персонала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех станциях столичной подземки дезинфицируют двери, поручни, кнопки и перила. Кроме того, обработке подлежат автоматы по продаже билетов. На популярных станциях уборку проводят чаще.

Обеззараживающие процедуры проводят в порядка 6 тысячах вагонов метро. Кроме влажной уборки, используется кварцевание. Так, в ряде поездов используются встроенные в кондиционеры УФ-лампы, а также воздушные фильтры.

Также меры предосторожности принимают в отношении некоторых пассажиров: им выборочно измеряют температуру, а в случае необходимости вызывают медиков.

Помимо этого, каждый день проводится дезинфекция свыше 8,5 тысячи автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев. На всем наземном транспорте проводят обработку поверхности, поручней, стекол и сидений.

Особое внимание уделяют уборке вокзалов и автостанций. Также о профилактической обработке уведомили такси и каршеринг.

Два раза в день влажную уборку дезинфицирующим средством проводят на железнодорожном транспорте, где отмывают стены, пол, ступени и поручни. На остановках обработку проводят ежедневно.

Отмечается, что обязательные медосмотры проходят машинисты поездов, водители наземного транспорта. Кассиры, контролеры и дежурные по вагону обеспечены антисептическими средствами.

Ранее сообщалось, что в общественных местах столицы усилена дезинфекция из-за коронавируса. Тепловизоры начали устанавливать на входах в метро. Чаще проводить санитарную обработку будут не только в вагонах и на станциях, но и в ресторанах и торговых центрах – везде, где обычно собирается много людей.