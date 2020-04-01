Почти 5,9 тыс вагонов метро продезинфицировали за сутки в Москве

12:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Практически 5,9 тысячи вагонов метро и 300 километров тоннелей столичной подземки продезинфицировали за сутки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Кроме того, обработке подверглись 5,2 тысячи вагонов пригородных электричек, 160 вагонов поездов "Иволга", курсирующих по МЦД. Последние дезинфицировали три раза за день.
Также сообщается о дезинфекции трижды за сутки 19,7 тысячи средств наземного транспорта, обработке более 413 тысяч квадратных метров платформ метро и свыше 10 тысяч дверей в вестибюлях подземки.
В пресс-службе Дептранса добавили, что перед кассами и автоматами по приобретению проездных билетов на 177 станциях метро, МЦК и пригородного железнодорожного сообщения была нанесена дистанционная разметка, позволяющая соблюдать безопасное расстояние между гражданами в целях предотвращения заражения коронавирусом.
Ранее разметку для дистанцирования пассажиров нанесли на станциях Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Такие желтые полосы разграничивают зоны по полтора метра.
Помимо этого, на сиденьях в вагонах метро появились желтые стикеры, несущие информацию о важности безопасной дистанции. Они наклеены на каждое второе сиденье. Текст на них призывает не садиться на отмеченное место.
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