Дистанционная разметка появилась перед кассами на 177 станциях в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дистанционная разметка была нанесена перед кассами и билетными автоматами на 177 станциях Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram.

"Нанесли дистанционную разметку перед кассами и билетными автоматами на 177 станциях метро, МЦК и пригородного железнодорожного сообщения, – уточнили в Дептрансе.

Кроме того, представители ведомства напомнили, что в общественном транспорте продолжается дезинфекция.

Так, за сутки продезинфицированы почти 5,9 тысячи вагонов метро, 5283 вагона пригородных электричек, 160 вагонов поездов "Иволга" МЦД.

Помимо того, специалисты работают с обращениями горожан на фоне ситуации с коронавирусом. В департаменте ответили на 358 звонков, поступивших на горячую линию Московского транспорта по COVID-19.

"Не устанем повторять – берегите себя, соблюдайте дистанцию и оставайтесь дома", – напомнили пассажирам Москвы в Дептрансе.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. Выздоровели 190 пациентов, умерли 24 человека.

Ранее стало известно, что стикеры о важности безопасной дистанции наклеили на сиденья метро в Москве.