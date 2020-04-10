Канцелярия Бориса Джонсона рассказала о его состоянии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон немного ходит по палате и общается с врачами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя канцелярии премьера.

"Премьер-министр может немного ходить в промежутках между периодами отдыха, в рамках лечения, способствующего его выздоровлению. Он говорит с врачами и благодарит всех медиков за невероятную заботу о нем. Его мысли со всеми, кого коснулась эта ужасная болезнь", – говорится в заявлении.

8 апреля пресс-служба премьера сообщила, что Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение. Отмечалось, что премьер получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен.



В конце марта у Джонсона обнаружили коронавирус, после чего он принял решение о самоизоляции. Позднее британский премьер был доставлен в больницу для проведения анализов. Его состояние ухудшилось 6 апреля, и врачи перевели его в интенсивную терапию.