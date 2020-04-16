В Великобритании будут перевозить медиков на автоубсах музея Гарри Поттера

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Тематические автобусы, которые используют для экскурсий в лондонский музей Гарри Поттера, перепрофилируют для транспортировки сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как передает BBC, автобусы планируют задействовать в графстве Хартфордшир. При этом будут учитываться необходимые правила социального дистанцирования.

По последним данным, в Великобритании коронавирус выявили уже у 98 тысяч 476 человек. Скончались 12 тысяч 868 инфицированных.

Ранее стало известно, что 99-летний ветеран запустил акцию по сбору средств в поддержку Национальной службы здравоохранения. По данным на 16 апреля, сумма пожертвований превысила 12 миллионов фунтов стерлингов. Еще 14 миллионов евро на борьбу с болезнью выделил богатейший гражданин страны.

