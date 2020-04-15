Британец пожертвовал 14,4 млн евро на борьбу с COVID-19

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Самый богатый подданный Великобритании пожертвовал средства на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране. Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор выделил на эти цели 14,4 миллиона евро, сообщает "Газета.ру".

Известно, что британец выразил благодарность врачам британской Национальной службы здравоохранения и заявил о своем намерении помочь тем, кто находится в сложившейся ситуации "на передовой".

Отмечается, что состояние Гросвенора оценивается в 10,1 миллиарда фунтов стерлингов.

По данным на начало апреля, число жертв коронавируса в Британии превысило 560 человек, общее число инфицированных возросло до 2 921 человека. Известно, что инфекцию подхватил и премьер страны Борис Джонсон.