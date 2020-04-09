Британцы перед карантином скупили яиц на 88 млн фунтов

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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Британцы приобрели яиц на 88 миллионов фунтов стерлингов во время массовых закупок продуктов перед объявлением карантина из-за коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета производителей яиц Великобритании.
В организации рассказали, что в течение четырех недели жители страны скупили примерно 621 миллион яиц, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Спрос в розничном секторе возрос, и это может быть смягчено снижением спроса со стороны общепита. Наша отрасль переживает период беспрецедентного спроса. Мы делаем все возможное, чтобы доставить товар в магазины, а те могли выставить его на полки", – заявили представители совета.
Они призвали всех граждан внимательно относиться к своим покупкам и приобретать только те продукты, которые действительно необходимы.
В Великобритании из-за распространения коронавируса 23 марта был объявлен карантин. Жителям страны запрещено покидать свои дома без острой на то необходимости.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось. В России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.
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