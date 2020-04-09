Джордж Клуни пожертвовал более миллиона долларов на борьбу с COVID-19

10:27
Фото: ТАСС/Ian West/PA Wire/PA Images
Американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни пожертвовали более миллиона долларов на помощь пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщает "Газета.ру".
Из этой суммы 300 тысяч долларов пойдут на нужды британской национальной системы здравоохранения, благотворительному продовольственному фонду в Ливане, а также на поддержку больниц в итальянской Ломбардии, которая сильнее всех пострадала от COVID-19.
Еще 500 тысяч направят в благотворительный фонд Motion Picture and Television и профсоюзную организацию, объединяющую американских актеров.
250 тысяч долларов поступят фонду Los Angeles Mayors, который помогает медработникам, бездомным и пожилым людям, пострадавшим от пандемии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
По данным ВОЗ на 9 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 1,35 миллиона человек, свыше 79,2 тысячи скончалось. Больше всего больных COVID-19 проживают в США (более 363,3 тысячи человек), Испании (140,5 тысячи), Италии (135,5 тысячи), Германии (более 103 тысяч), Китае (более 83,1 тысячи), Франции (более 77 тысяч), Иране (более 64,5 тысячи), Великобритании (более 52 тысяч) и Турции (более 34 тысяч).
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение остается 171 тысяча человек. К 8 апреля зарегистрировано 8672 случая заражения, 580 человек выздоровели. Большая часть пациентов приходится на Москву – 5841.
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