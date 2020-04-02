Число жертв коронавируса в Британии превысило 560 человек

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В Великобритании за день число жертв коронавируса увеличилось на 569 человек. Общее число инфицированных возросло до 2 921 человека, что явилось национальным антирекордом.
Также сообщается, что за сутки в стране число заразившихся коронавирусом увеличилось на 4,2 тысячи человек.
Ранее стало известно о том, что COVID-19 подтвердился у заместителя министра здравоохранения Британии по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис. Она присутствовала на приеме в резиденции британского премьера Бориса Джонсона и плохо почувствовала себя на следующий день.
Известно, что и сам Джонсон в прошлую пятницу подхватил коронавиурс. В настоящее время у него сохраняются слабые симптомы коронавируса.
По данным РИА Новости, британский премьер может вернуться к обычной жизни уже 3 апреля, однако сделает ли он это с сохраняющимися симптомами, неизвестно.