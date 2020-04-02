Число жертв коронавируса в Британии превысило 560 человек

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

В Великобритании за день число жертв коронавируса увеличилось на 569 человек. Общее число инфицированных возросло до 2 921 человека, что явилось национальным антирекордом.

Также сообщается, что за сутки в стране число заразившихся коронавирусом увеличилось на 4,2 тысячи человек.

Ранее стало известно о том, что COVID-19 подтвердился у заместителя министра здравоохранения Британии по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис. Она присутствовала на приеме в резиденции британского премьера Бориса Джонсона и плохо почувствовала себя на следующий день.

Известно, что и сам Джонсон в прошлую пятницу подхватил коронавиурс. В настоящее время у него сохраняются слабые симптомы коронавируса.

По данным РИА Новости, британский премьер может вернуться к обычной жизни уже 3 апреля, однако сделает ли он это с сохраняющимися симптомами, неизвестно.